Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü - Haberler
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sebahat Payzin hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sebahat Payzin hayatını kaybetti.

Payzin, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tarsus'ta toprağa verildi. Sebahat Payzin, Tarsus Güney Kabristanı'nda toprağa verildikten sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Seçer, ardından taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü

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