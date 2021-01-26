Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e ziyaret

Mersin'de çeşitli hizmet sektörlerinin temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, Mersin Servisçiler Odası Başkanı Zafer Çekmez ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Seçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapılan hizmetleri anlattığı ziyarette hizmet sektörlerinin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci