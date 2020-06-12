Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Gülnar'a ziyaret
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesinde 100 bin liralık yatırım yapılacağını bildirdi.
12.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:58
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesinde 100 bin liralık yatırım yapılacağını bildirdi.
Seçer, Gülnar Kaymakamlığı, Gülnar Belediyesi ve partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere konuşan Seçer, ilçede 19 bin tonluk sıcak asfalt çalışması yapacaklarını belirterek, gelecek yıllarda ilçeye 100 bin liralık yatırım kazandıracaklarını aktardı.
Kaynak: AA