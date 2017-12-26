Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz Açıklaması
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Adana, Mersin ve Tarsus kulüplerinin kendi arasında bir problem yok. Sadece bazı fanatizme kaymış taraftarlar arasında slogan yarışı olduğunu görüyoruz.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Adana, Mersin ve Tarsus kulüplerinin kendi arasında bir problem yok. Sadece bazı fanatizme kaymış taraftarlar arasında slogan yarışı olduğunu görüyoruz." dedi.
Başkan Kocamaz, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde TFF 2. Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu ile 3. Lig'de mücadele eden Tarsus İdmanyurdu spor kulüplerinin başkanları ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile yaptığı toplantıda, iki takım taraftarlarının geçmişte yaşanan sorunlarına değindi.
Mersin'i, Türkiye çapınca spor kenti yapma isteklerinin olduğunu belirten Kocamaz, "Adana, Mersin, Tarsus kulüplerinin kendi arasında bir problem yok. Sadece maalesef bazı fanatizme kaymış taraftarlar arasında slogan yarışı olduğunu görüyoruz. İnşallah bugün burada gösterilen bu çaba tribünlere de yansır, şehirlere de yansır. Neticede burada hangi takımımız başarı gösterirse bu hepimizin başarısı olacaktır." diye konuştu.
Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Hamit İzol ise, sorunların çözülmesi açısından ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "İki takımın taraftarlarını bir araya getireceğiz, maçları birlikte izleyeceğiz. Mersin'in taraftarlarını Tarsus'a, Tarsustakileri ise Mersin'e getirerek güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Biz kendi şehrimizde başka takımları desteklemek yerine, Mersin olarak Tarsus'u, Tarsus olarak Mersin'i desteklemeliyiz." diye konuştu.
Tarsus İdmanyurdu Kulüp Başkanı Önder Ege de, sporun kardeşlik olgusuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Ne yazık ki bugüne kadar belki bazı fanatik grupların etkisi ile Mersin İdmanyurdu ve Tarsus İdmanyurdu arasında gerçekten bir dostluğa dayalı sağlıklı bir ilişki kurulamadı. Ama bugün baktığımızda Mersin'in iki profesyonel takımı var. Biz bu iki takımı dahi yaşatmakta zorlanıyoruz. Bugün Mersin ve Tarsus ile olur, yarın ise Adana takımları ile olmalıdır. Biz güney bölgesi olarak sporda bu birlikteliği yansıtmamız lazım."