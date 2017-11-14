Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'na ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Kocamaz, bir otelde düzenlenen yemekte Mersin ekibinin yeni yönetimi ve oyuncularıyla bir araya geldi.



Kulüp başkanlığına seçilen İzol'u tebrik eden Kocamaz, "Hamit Bey ile birkaç görüşme yaptık. Bu takım bu şekilde hızla uçuruma doğru gidiyor. Bir şeklide dur demek zorundayız dedik." ifadelerini kullandı.



Kocamaz, oyunculara yönelik konuşmasında da şu sözlere yer verdi:



"Geçen yıl birçoğunuz yine takımdaydınız. Ne kadar mücadele ettiğinizi biliyoruz. Kişisel olarak kabiliyetlerinizi biliyoruz. Aranıza yeni arkadaşlar da katıldı. Mersin İdman Yurdu küllerinden yeniden doğacak. Siz üzerinizdeki külü üflediniz. Bunun devam etmesi lazım ki Mersin'e moral versin. Etimesgut galibiyetiniz bile Mersin'de insanların gönlünü rahatlattı. Biz Mersin İdman Yurdu'na önceden olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz. Yasal olarak belediyelerin bütçeden profesyonel kulüplere destek vermesi mümkün değil. Ama biz daha önce yaptığımız gibi yine birilerinden ricayla belli bir bütçeyi buraya aktaracağız. İnşallah Mersin halkı da sizin yeniden dirilişinizden umutlanır ve bu işe biraz daha sıcak bakmaya başlar."