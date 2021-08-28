Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış: "Kreşlerimizden Üniversiteye Kadar Tüm Öğrencilerimizin Yanındayız"

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Teknokent Koleji'nin açılış törenine katıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Teknokent Koleji'nin açılış törenine katıldı. Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kreşten üniversiteye kadar tüm öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Eğitime yapılan her türlü yatırımın, geleceğimize yapılan yatırım olduğu gerçeğinin farkındayız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi ile dezavantajlı mahallelerde süt dağıttıklarını, bunun yanı sıra öğrencilere eğitimin temel gereksinimi olan kırtasiye malzemeleri verdiklerini anlatan Başkan Vekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

"Böylece bu ailelerin bütçelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sadece ilköğretim çağında olan öğrencilerimizle sınırlı kalmayıp, açılışını yaptığımız kolejimizin adını aldığı gibi teknokentleri ve teknolojiyi ülkemizle buluşturacak üniversite öğrencilerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Açık öğretim hariç, üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerimize öğrenim yardımı veriyoruz. Bu yıl öğrenim yardımını 1600 liraya yükselttik. Ayrıca meslek edindirme kurslarımızı da açıyoruz. Burada yetişkin bireylerin de kendi alanlarında uzman olabilmelerini, daha rahat iş bulmalarını ve iş yerlerinde kalifiye meslek uzmanlarının çalışmasını hedefliyoruz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiğimiz YKS Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne bu yıl LGS'ye hazırlanacak olan 8'inci sınıf öğrencilerimizi de dahil ediyoruz. Bu eğitim döneminde kurs merkezlerine devam eden 125 öğrencimiz, üniversite sınavında ilk 50 bine girme başarısı gösterdi. Bu gurur sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Mersin'in… Hepimizin! "

"Kreşlerimizden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin daima yanındayız"

Eğitim ve öğretimde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Gülcan Kış, Gülnar'da hem erkek hem de kız öğrenciler için tasarlanan misafirhanenin yapımını tamamladıklarını ve bu yıl hizmete açılacağını belirterek, "Yine ülkemizde öğrencilerimizin en büyük ihtiyaçlarından birinin rehberlik ve psikolojik destek konusundaki yetersizlik olduğunu biliyoruz. MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi ile öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Kreşlerimizden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin daima yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mersin, teknoloji geliştiren genç yetenek ve beyinlere sahip"

Başkan Vekili Kış, "Eğitime yapılan her türlü yatırımın, geleceğimize yapılan yatırım olduğu gerçeğinin de farkındayız" cümlesi ile sözlerini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Yu¨zyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endu¨stri 4. 0 çağında ülkemizin en etkin şekilde rol alması, bu açıdan çok önemlidir. Endu¨stri 4. 0'da başarılı olan bir Tu¨rkiye, geleceğin de yükselen bir yıldızı olacaktır. Mersin, tüm diğer kentlerimiz gibi; teknoloji geliştiren genç yetenek ve beyinlere sahiptir. Bu anlayışla özellikle fen, matematik, teknoloji, bilgisayar bilimleriyle ilgili temel bilgilerin yer aldığı programları, bir bütün olarak kavratılacağı bir eğitim programı ihtiyacından yola çıkan Teknokent Koleji'nin 'Hayata Hazırlayan Okul' modeliyle oluşturulmuş bir kuruluş olduğunu çok iyi biliyorum. Bu eğitim kurumunu, kentimize kazandıranlara şükranlarımı sunuyorum. "

Konuşmanın ardından Vekil Gülcan Kış, kurucularla birlikte açılışı yapılan okulu gezdi.

Yayın Tarihi: 28. 8. 2021 08: 30: 29

Kaynak: Habermetre