Mersin Büyükşehir, Ankara’ya da limon sevkiyatına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz dağıtılmak üzere 100 ton limon siparişi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de 50 ton limon ulaştırmak üzere sevkiyata başladı.