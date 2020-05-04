Mersin Büyükşehir, Ankara’ya da limon sevkiyatına başladı
04.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:55
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz dağıtılmak üzere 100 ton limon siparişi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de 50 ton limon ulaştırmak üzere sevkiyata başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz dağıtılmak üzere 100 ton limon siparişi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de 50 ton limon ulaştırmak üzere sevkiyata başladı.
Kaynak: Dunya.com