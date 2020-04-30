Mersin Büyükşehir, 95 bin gıda kolisi daha dağıtacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde kentin 13 ilçesinde ihtiyaç sahibi 165 bin vatandaştan gelen gıda yardımı talebinin yüzde 40'ını karşılayarak 70 bin gıda paket dağıtımı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde kentin 13 ilçesinde ihtiyaç sahibi 165 bin vatandaştan gelen gıda yardımı talebinin yüzde 40'ını karşılayarak 70 bin gıda paket dağıtımı gerçekleştirdi. Kalan 95 bin gıda kolisinin dağıtımı için de çalışmalar hızlandırıldı. Kaynak: Dunya.com