Mersin Büyükşehir, 95 bin gıda kolisi daha dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde kentin 13 ilçesinde ihtiyaç sahibi 165 bin vatandaştan gelen gıda yardımı talebinin yüzde 40'ını karşılayarak 70 bin gıda paket dağıtımı gerçekleştirdi.
30.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde kentin 13 ilçesinde ihtiyaç sahibi 165 bin vatandaştan gelen gıda yardımı talebinin yüzde 40'ını karşılayarak 70 bin gıda paket dağıtımı gerçekleştirdi. Kalan 95 bin gıda kolisinin dağıtımı için de çalışmalar hızlandırıldı.
Kaynak: Dunya.com