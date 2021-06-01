BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
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BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Toplum

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin plajlarında yaz sezonu hazırlıkları başladı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin plajlarında yaz sezonu hazırlıkları başladı. Aralarında Kızkalesi'nin de bulunduğu 9 plajda şezlonglardan şemsiyelere, engelli rampalarından kafelere kadar tüm hazırlıklar hızla sürüyor.

Tam kapanma süreci ve sokağa çıkma yasaklarında evlerinde bunalan vatandaşlar yaz sezonunu dört gözle bekledi. Haziran ayının başında açılan yaz sezonunda vatandaşların gözü Akdeniz sahillerine çevrildi. Büyükşehir Belediyesi, aralarında Kızkalesi'nin de yer aldığı Susanoğlu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında sezon hazırlıklarına başladı. Sahilde temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler şezlong düzenlemesini de gerçekleştiriyor. Ekipler, kumsalda sosyal mesafeli adalar oluşturdu. Bu adaların içerisine 2'şer adet şezlong ve bir şemsiye yerleştiren ekipler, şezlonglardan şemsiyelere kadar her noktayı dezenfekte etti. Tuvalet, soyunma kabinleri, engelli rampaları, kafeler ve daha birçok hizmetin en kaliteli şekilde sunulması için ekipler kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladıklarını vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği tuvaletlerimizin sayılarını artırdık. Bakımlarını yapıyoruz. Daha düzenli ve daha temiz bir hale getiriyoruz. Duşlarımızı ve soyunma kabinlerimizi de yeniledik, sayılarını artırdık. Onların da düzenli olarak steril kalmalarını sağlıyoruz' dedi.

Mavi bayrak sayısını bu sene 2'den 3'e çıkarttıklarını da sözlerine ekleyen Yıldız, 'Vatandaşları Türkiye'nin birincisi, Akdeniz'in incisi Mersinimiz'e bekliyoruz' diye konuştu.

Türkiye'de büyük takdir toplayan ve bedensel engelli vatandaşların denize girmelerini kolaylaştıran engelli rampalarıyla ilgili de Yıldız, '3 halk plajımızda bulunan engelli rampasını 7 halk plajımıza taşımış bulunmaktayız' ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
BÜYÜKŞEHİR, 9 PLAJDA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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