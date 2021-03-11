MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı

11.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:55

Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttıMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde 27 camide 30 bin kandil simidi dağıtarak, vatandaşların kandilini kutladı.

Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde 27 camide 30 bin kandil simidi dağıtarak, vatandaşların kandilini kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Vatandaşların kandillerini kutlayan Büyükşehir ekipleri, kent genelinde toplam 30 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Cami önlerinde gerçekleştirilen dağıtımın yanı sıra kentin işlek yerlerinde ve vatandaşların yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde de dağıtım yapıldı. Büyükşehir ekipleri, her kandil gecesinde olduğu gibi Miraç Kandili için de cami önlerine stant kurdu ve yatsı namazının ardından kandil simitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli ve Mut ilçelerinde 27 camide toplam 30 bin kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı.

MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı
MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı
MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı
MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Nükhet Duru Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Büyükşehir 30 bin kandil simidi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:10:20. #1.14#
title