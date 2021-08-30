Mersin Büyükşehir, 30 Ağustos'u Özel Çocuklarla Kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Yenişehir ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği kutlama etkinliğine çok sayıda özel gereksinimli birey ve ebeveynleri katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Yenişehir ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği kutlama etkinliğine çok sayıda özel gereksinimli birey ve ebeveynleri katıldı. Dolu dolu geçen etkinlikte özel bireyler hem eğlendi hem de zafer coşkusunu yaşadı.

Dans edip şiirler okudular Engelsiz Yaşam Parkı'nda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten bir de konuşma yapıldı. Programın devamında kürsüye çıkan özel bireyler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirler okudu. Ardından palyaço kostümlü animatörlerle birlikte davul zurna eşliğinde oyunlar oynayan özel bireyler, halk oyunları ve geleneksel gösterileri de sergiledi. Etkinlikte özel bireylere çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı.

"İzmir Marşı" eşliğinde Türk bayrağını dalgalandırdılar Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan özel bireyler, 'İzmir Marşı' çalındığında ise Türk bayrağını ellerine alarak hep birlikte dalgalandırdı. O an Atatürk sevgisi ve zafer coşkusunu yaşayan özel bireyler, İzmir Marşı'nı da hep bir ağızdan seslendirdi.

"Özel çocuklarda bir farkındalık yaratmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, birçok özel günde Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel çocukları bir araya getirdiklerini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Mersin'de tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle kutlamak istiyoruz. Tarihimizin bu şanlı Zafer Bayramı'nı bütün çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Engelsiz Yaşam Parkımızda çocuklarımızla sanattan spora, kültürel faaliyetlere kadar birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada tüm etkinliklerimizde, dini ve milli bayramlarımızda çocuklarla el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmak istiyoruz ve onlara bir farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

"Atatürk sevgilerini yaptıkları resimlerde ve heykellerde görüyoruz"

Özel çocuklarda var olan bilinci pekiştirmek istediklerini sözlerine ekleyen Atila, şunları söyledi:

"Onlar zaten Atatürk'ü gönüllerinden o kadar çok seviyorlar ki resimlerinde, yaptıkları sanatsal aktivitelerde, heykellerde biz onların sevgisini çok güzel görüyoruz. Onların sevgisini dansla, halk oyunlarıyla birazcık daha pekiştirmek ve canlandırmak istedik. Buradaki programımızda da Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in katkılarıyla, onlarla birlikte halk oyunları oynayacağız, onlar şarkı söyleyecekler hep birlikte, şiirler okuyacaklar, yiyecekler, içecekler, gönüllerince koşacaklar burada. "

"Vahap Başkanımıza burayı açtığı için çok teşekkür ederiz"

Özel bireylerden 26 yaşındaki Veli Erciyas, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Büşra hocamıza, Gülçin hocamıza çok teşekkür ederiz. Vahap Başkanımıza burayı açtığı için çok teşekkür ederiz. O açmasa biz burada olamazdık. Halk oyunları oynadık, zeybek oynadık. Şimdi bir de kolbastı oynayacağız" dedi.

"Eğlendik, çok iyi hissediyorum"

Özel çocuklardan Sedat Kızmaz ise "Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Bugün merkezde parti yaptık. Bugün her şeyi yaptık. Halk oyunları yaptık, Efe'ler oynadık, başka müziklerde oynadık. Havuzumuz var. Merkezimiz var. Her şeyimiz var" derken, Velat Kaplan ise "Eğlendik, çok iyi hissediyorum. Hocalarım, arkadaşlarım, veliler. Hepimiz buradaydık" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 30. 8. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre