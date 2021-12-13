Mersin Büyükşehir, 138. Cadde'nin Kaldırımlarını Yeniliyor

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarının yanı sıra deforme olmuş, yıpranmış kaldırımları da onarıyor. Büyükşehir ekipleri, MESKİ'nin çalışma gerçekleştirdiği Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler 138. Cadde'de çalışıyor

Batısı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, doğusu ise Abdi İpekçi Caddesi'ne uzanan Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde'de çalışma yürüten ekipler, cadde üzerindeki kaldırımları yeniliyor. Çevresinde lojistik depolama ve transfer merkezleri bulunan caddenin kaldırımları MESKİ'nin çalışmalarının ardından daha kullanışlı bir hale kavuşturuluyor.

Yayın Tarihi: 13. 12. 2021 09: 11: 29

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