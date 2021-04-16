'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
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'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde açılan Örgülü Sokak, ilgi odağı oldu.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde açılan Örgülü Sokak, ilgi odağı oldu. Ağaçların ve duvarların renk renk örgü ve resimlerle kaplandığı sokakta baharın gelişi ile birlikte adeta renk cümbüşü yaşanırken, sokağa girenler fotoğraf çekmeden çıkamıyor.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen 'Örgülü Sokak' bölge sakinlerinin yanı sıra kente gelen turistlerin de uğrak yeri haline geldi. Sokakta bulunan ağaçlar örgü ile kaplanırken duvarlara da resimler çizildi. Baharın gelişi ile açan çiçekler ise sokakta renk cümbüşü oluşturuyor.

İZBE SOKAKTAN SİMGE SOKAĞAMezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, izbe haldeki sokağı ilçenin ve kentin en renkli sokağı haline getirdiklerini söyledi. Örgülü Sokak'ta kadınların açılan stantlarla ürettiklerini satarak istihdamını sağladıklarını kaydeden Gelbul, "Sokağı oluştururken yerel ve otantik kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılması, turizm açısından bir çekim alanı olması ve kadınlarımızın istihdamını amaçladık. Burası eskiden korkulan bir sokaktı, biz rengarenk simge bir sokak yarattık. Buraya gelenler şaşırıyor. Turistlerin gelip gördüğü bir sokak. Herkesi Örgülü Sokağı gezmeye davet ediyorum" dedi.GİREN BİR DAHA ÇIKAMIYOR

Sokağı gezen Yeşim Tekniker de karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.  Herkesi Örgülü Sokağı görmeye davet eden Yetkiner, "Mersin'de böyle bir sokağın olduğunu bilmiyordum. Her yer rengarenk olmuş. İnsan sokağa girince çıkmak istemiyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" diye konuştu.


'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
'Örgülü Sokak' 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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