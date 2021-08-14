Bozyazı'da mahalle içerisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bir mahalledeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bir mahalledeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaisalı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yer ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahaleye vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat