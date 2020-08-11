MERSİN Boş arsada yetiştirilen mısırlar hasat edildi Boş arsada yetiştirilen mısırlar hasat edildiMERSİN'de Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi (Solinova) ve Mezitli Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği projelerle boş arsalara ekilen mısırlar hasat edilmeye başlandı.

Boş arsada yetiştirilen mısırlar hasat edildi

MERSİN'de Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi (Solinova) ve Mezitli Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği projelerle boş arsalara ekilen mısırlar hasat edilmeye başlandı.

Mezitli Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Kent içi Tarım Hamlesi' meyvelerini vermeye devam ediyor. Daha önce Mezitli Belediyesi ile birlikte enginar, salep üreterek, büyük başarı kazanan Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi (solinova) kadınları mısır hasadı yaptı. Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile birlikte Yenimahalle'de ekimi yapılan mısırları toplayan Solinova kadınlarının hasat sevincine Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye meclis üyeleri de ortak oldu. Topladığı mısırların kabuğunu soyarak kalite kontrolü de yapan Başkan Tarhan, Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör'den bilgi aldı.

'BİNA YAPILINCAYA KADAR TARIMA HİZMET VERECEK'

Kent merkezinde 60 dönüme yakın boş arsayı belediyenin tarım yapması için sahibi tarafından Mezitli Belediyesi'nin kullanımına verildiğini hatırlatan Başkan Tarhan, 'Değerli işadamımıza gösterdiği duyarlılık nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Elbette ileriki süreçte bu arsalara imarlı binalar yapılacaktır. Biz, bina yapılıncaya kadar bu alanları Mezitli Kadın Üretici Kooperatifimizle birlikte tarımsal üretimde kullanacağız' dedi.

'BOŞ ARSALAR,ÜRETİME VE DEĞERE DÖNÜŞÜYOR'

10-15 katlı binalar arasında oluşturulan tarlaların muhteşem bir görüntü sergilediğini ifade eden Başkan Neşet Tarhan, 'Mezitli Belediyemizle başlattığımız Kent İçi Tarım Projesi, gerek Mersin'de gerekse Türkiye genelinde örnek proje. Kent tarımı projemizle birlikte henüz bina yapılması düşünülmeyen arsalar boş duracağına bu arazileri belediye olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece boş arsaları kötü görüntüsünden kurtarmak adına değil, yarattığı katma değer ve istihdamla da büyük ve önemli bir katkıya sebep olacak' diye konuştu.

'ÇEVREDE OTURAN VATANDAŞLARIMIZI DA ÜRETİMİN İÇERİSİNE KATACAĞIZ'

Ekilen bu arazilerin korunmasında çevrede yaşayan vatandaşlara büyük görev düştüğünün altını çizen Başkan Tarhan, 'Bazı ekonomik nedenlerle biz buraya bekçi koyamadık. Çevredeki vatandaşlar ellerinden geldiğince burayı korumaya çalıştılar. Hasat sonrası tekrar burayı sürerek yeni bir ürün ekimi gerçekleştireceğiz. Bu kez işin içine çevrede oturan vatandaşlarımızı da katarak çok daha büyük kitlelere ulaşmış olacağız. Gönüllülük ilkesi ile yaptık işte bu şekilde herkesin çorbada tuzu olsun istiyoruz. Herkes, birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA