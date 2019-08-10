Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev sahipliği yapacak

10.08.2019 15:47

Bocce Volo Erkekler Dünya Kupası ile Bocce Volo Kadınlar Dünya Kupası Türkiye'de ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek. Mersin'de iki gün arayla düzenlenecek Bocce Dünya Kupaları karşılaşmaları, 2019 Kasım ayının başında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar Bocce Tesisinde yapılacak.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bocce Volo Kadınlar Dünya Kupasına 12 ülkenin sporcuları katılacak. Bu organizasyonun hemen ardından 5-9 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Bocce Volo Erkekler Dünya Kupasında ise 25 ülkeden sporcular mücadele edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA