MERSİN Binlerce araç çürümeye terk edildi
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MERSİN Binlerce araç çürümeye terk edildi

Binlerce araç çürümeye terk edildiMERSİN'de yediemin depolarında bulunan ve değeri 50 milyon TL'yi bulan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi.

23.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:26

Binlerce araç çürümeye terk edildi

MERSİN'de yediemin depolarında bulunan ve değeri 50 milyon TL'yi bulan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi.

Devlet tarafından trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla el konulan araçlar çekici tarafından yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'deki 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar, görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.

BİNLERCE ARAÇ ÇÜRÜYOR

Otopark işletmecisi Mehmet Kuş, araçların muhafazaları altında güvende olduklarını söyledi. Otoparklarında bine yakın binek araç ve 5 bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten Kuş, "Araçlar 7/24 gözetimimiz altında. 50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var. Bunların yaklaşık piyasa değeri 50 milyon TL civarında. 20 yıllık araçlar var burada. İşlemlerin hızlanması, bu araçların bir an önce yollara çıkmasını istiyoruz. Bunlar milli servet. Çürüyüp gitmesinler" dedi.

MERSİN Binlerce araç çürümeye terk edildi

Kaynak: DHA

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