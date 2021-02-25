Mersin Belediyesi tarafından kedilere terası suni çimli evler yaptırıldı
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Mersin Belediyesi tarafından kedilere terası suni çimli evler yaptırıldı

25.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:01
Mersin Belediyesi tarafından kedilere terası suni çimli evler yaptırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kedilere sıcak ortamda barınmaları için 10 teraslı ev yapılarak sahile koyuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kedilere sıcak ortamda barınmaları için 10 teraslı ev yapılarak sahile koyuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kedi popülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridine bırakılmak üzere "kedi evleri" tasarlandı.

Yağmur ve rüzgardan etkilenmeyecek malzemeden üretilen evler, köpek veya diğer büyük hayvanların giremeyeceği ölçülerde yapıldı.

Kedilerin sıcakta oturması için zemine keçe kumaş yerleştirilen evlere yem ve su kapları da bırakıldı. Evlerin teras bölümüne de hayvanların dinlenmesi için suni çim yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "Kedi evi 8-10 hayvan kapasiteli, 4 kattan oluşuyor. Odalarımızın genişlikleri birer kedinin yavrularıyla rahatlıkla barınabileceği büyüklükte. Kedilerin mamalarını temin ederek, gönüllülere veriyoruz. Evlerin genel bakımlarını ve temizliklerini personelimiz eliyle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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