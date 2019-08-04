MERSİN BELEDİYE KURSLARINA YOĞUN İLGİ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca açılan kurslarda, resimden iğne oyasına kadar birçok farklı alanda verilen ücretsiz eğitimler büyük ilgi görüyor. Merkez Toroslar ilçesindeki Halkkent Mahallesi'nde yer alan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1 Temmuz'da açılan iğne oyası kursuna, çok sayıda kişi katılıyor. Ücretsiz olarak verilen ve 3 ay süren bir eğitimle iğne oyası yapmayı öğrenen kursiyerler, kursun kendileri için hem bir uğraş olduğunu, hem de ileride üretecekleri ürünleri satarak ek gelir elde etmeye hedeflediklerini söylüyor. Kursa ilginin büyük olduğunu belirten Eğitmen Merve Sakallı, kadınların yanı sıra 14-15 yaşındaki genç kızların da kursa ilgi gösterdiğini söyledi. 1 Ekim'e kadar iğne oyası kursunun devam edeceğini kaydeden Sakallı, tüm kadınları ve genç kızları atölyelere davet etti.

Sanat Sokağı'nda yer alan Teoman Ünüsan Sanat Galerisi'nde ise yine ücretsiz olarak resim kursu veriliyor. 12 ay boyunca devam eden derslere 14 yaş üzeri herkesin katılabileceğini aktaran Eğitmen Ali Emre Yılmaz, kurslara güzel sanatlar lisesi ile üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlanan gençler ile hobi kazanmak isteyenlerin katıldığını aktardı.

Kaynak: DHA