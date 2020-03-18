MERSİN Belediye, fırsatçılara karşı maske üretiyor Belediye, fırsatçılara karşı maske üretiyorMERSİN'de Tarsus Belediyesi fırsatçılara karşı Meslek Edindirme Merkezi'nde maske üretiyor.

Belediye, fırsatçılara karşı maske üretiyor

MERSİN'de Tarsus Belediyesi fırsatçılara karşı Meslek Edindirme Merkezi'nde maske üretiyor.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin imkanlarıyla üretilip, sterilize işleminden sonra halka ve ihtiyaç duyan kurumlara dağıtmak üzere maske üretimi yapılması için çalışma başlattı. Bozdoğan, belediye bünyesinde Meslek Edindirme Merkezi'nde görevli terzilere maske üretmeleri talimatını verdi. Terziler, Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile seri şekilde maske üretimi yaptırmaya başladı. İlk etapta 20 bin maske üretimi için kolları sıvayan gönüllü terziler, maske dikimine devam ediyorlar. Belediye Başkanı Bozdoğan, "Üretimine başladığımız maskeleri ihtiyaç duyan kurumlara ve mümkün olduğunca halkımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız, gün fırsatçılık değil birlik olma ve elbirliği ile bu salgının önüne geçme günüdür. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, paniğe kapılmadan, yapılan uyarıları dikkate alarak mümkün olduğunca ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır. Halkımızdan, günlük yaşamlarını hijyen şartlarına uyup sık, sık ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın karşılaştıklarında tokalaşma, sarılma ve yakın temasta bulunmaktan kaçınmalarını ve evlerinden dışarı çıkmaları durumunda mümkün olduğunca maske kullanmalarını istiyorum. Hastalığın belirtilerini kendilerinde hisseden kişilerin, kimseye temas etmeden en yakın sağlık birimine ya da Acil 112 ekiplerine bildirimde bulunmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA