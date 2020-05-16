MERSİN Belediye başkanı, engelli sporcularla basketbol oynadı Belediye başkanı, engelli sporcularla basketbol oynadıMERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediyenin engelli basketbol takımı oyuncuları ile birlikte sahaya çıktı, tekerlekli sandalyeye oturup idmana katıldı.

Belediye başkanı, engelli sporcularla basketbol oynadı

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediyenin engelli basketbol takımı oyuncuları ile birlikte sahaya çıktı, tekerlekli sandalyeye oturup idmana katıldı.

Başkan Gültak, 'Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında, Belediye Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımı'nı, Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda yaptıkları idman sırasında ziyaret etti. Sporculara çiçek takdim eden Başkan Gültak, Engelliler Haftası'nı kutladı. Ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye de oturarak, Akdeniz Belediyesi'nin engelli basketbol takımı sporcuları ile birlikte idmana katılan Başkan Mustafa Gültak, ardından da potaya basket attı.

Sporculara başarı dileyen Başkan Gültak, 'Sizler; engelli olmanın, hayat mücadelesinin önünde istenirse engel hiçbir olmadığını, spor dahil hayatın her alanında engelli bireylerin de başarılı olabileceğinin ispatısınız. Azminiz ve mücadelenizle engelli insanlarımıza örnek oluyor, yol gösteriyorsunuz. Bu anlamda haftanızı kutluyor ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız için, belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyor, engelli derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak projeler, hizmet ve çalışmalar üretiyoruz. Hiçbir şeyin hayatınıza ve ulaşmak istediğiniz hedeflerinize engel olamadığı güzel bir gelecek diliyor; sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA