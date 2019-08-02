MERSİN Başkan Seçer, Tataristanlı yatırımcıları Mersin'e davet etti

Başkan Seçer, Tataristanlı yatırımcıları Mersin'e davet etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in yatırım yapmak için cazip bir kent olduğunu belirterek, Tataristanlı girişimcileri Mersin'de yatırım yapmaya çağırdı.

Başkan Seçer, Mersin'in Tataristan'daki kardeş şehri Nizhnekamsk'ın Belediye Başkanı Aydar Metshin ve beraberindeki heyeti konuk etti. Nizhnekamsk ile ilişkilerin süreceğini dile getiren Seçer, Tataristan tarihi ve kültürel birikimi, coğrafyası ile her zaman Türkiye'nin ilgisini çekmiş önemli bir ülke. Ülkeler düzeyinde de önemli ilişkilerimizin olduğu, yeterli görmesek de ticaret hacmimizin olduğu bir ülke. Bundan sonraki süreçte ülke düzeyinde ve kardeş şehrimiz ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz artarak devam edecek. Sanayi bölgelerimizde Türkiye'nin değerli fabrikaları var. Limanımız, coğrafi konumumuz, deniz, kara ve havayolu ağlarının kesiştiği bir coğrafyada olmamız bizi önemli bir lojistik merkezi haline getiriyor. Bütün bu imkanların ve olanakların olduğu bir alan. Mersin yatırım yapmak için son derece cazip bir kent. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Tataristan'daki tüm yatırımcıları Mersin'e davet ediyorum dedi.

Konuk Belediye Başkanı Aydar Metshin ise iki ülke ve kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmak için hazır olduklarını ifade ederek, Mersin gibi büyük bir şehir olmasak da büyük bir ekonomik potansiyelimiz var. Önemli petrol rafinerilerimiz var. Otomotiv ve tarım sektörü gelişmiş. Sizdeki gibi çalışkan ve misafirperver insanlarımız var. Tataristan'da, kentimizde yatırım yapmak isteyen Türkiye'deki yatırımcıları ülkemize bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA