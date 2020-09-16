MERSİN Başkan Seçer, evden işe bisikletle gitti Başkan Seçer, evden işe bisikletle gittiMERSİN'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evde işe 8 kilometre pedal basarak işe gitti.

Başkan Seçer, evden işe bisikletle gitti

MERSİN'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evde işe 8 kilometre pedal basarak işe gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin başlangıcını yaptı. Başkan Seçer, belediye bürokratlarıyla birlikte evinden Taş Bina'ya bisiklet sürerek ulaşım sağladı. Başkan Seçer, 8 kilometrelik bir parkurun ardından Taş Bina önünde yaptığı açıklamada Mersin'e 2021 yılında 100 kilometrelik bisiklet yolu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bisiklet yolu güzergahlarını hem merkezde hem de ilçelerde artıracaklarını belirten Başkan Seçer, "2021 yılı içerisinde de Mersin'de 100 kilometrelik bir bisiklet yolunu hedefliyoruz. Çünkü kararlıyız. Aklın yolu bir. Bu anlamda Mersin coğrafya olarak, topografya olarak da çok büyük imkan sunuyor. Mersin halkının kültürel birikimi, bu anlamda bilinci de buna müsait. Dolayısıyla Mersin'de bisiklet farkındalığını yaratabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Her sabah düzenli spor yaptığını ve bunun kendisini iyi hissettirdiğini vurgulayan Başkan Seçer, "Hem ruhsal açıdan hem bedenen gayet kendimi iyi hissediyorum. Zaten yaşamımız da son derece yoğun ve hareketli olduğu için açıkçası bunu vücudumda, fizyolojimde hissedebiliyorum. Tabii ki tüm vatandaşlarımıza bu anlamda da daha hareketli bir yaşamı tavsiye ediyoruz. Bakın pandemi sürecini yaşıyoruz. Uzmanların da daha çok hareketli olmanın vücuda direnç kazandıracağı, pandemiye karşı daha dirençli olunabileceği konusunda uyarıları var. Belediye olarak spor yapan vatandaşlara da destekler sunuyoruz. Spor öğretmenlerimiz ile sabah ve akşam saatlerinde spor yapan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Onlara hem sabah hem akşam saatlerinde parklarda spor hareketleri yaptırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Başkan Seçer, son derece anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "İş yerine yani belediyeye bisikletle geldik. Daire başkanları vardı, vatandaşlar vardı, arkadaşlarımız vardı. Bisiklet meraklıları, bisiklet aktivistleri, hep beraber geldik. Gayet de güzel, 8 kilometrelik bir parkurdu. Sahilden geldik. Bisikletle gelirken Mersin'in çok daha güzel bir kent olduğunu görebiliyorsunuz. Daha iyi inceleme fırsatınız oluyor. Bisiklet sporu gerçekten çok güzel bir spor. Yapan insanlar bunu bilir ama yapmayanlara da duyurmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Bisiklet yollarını son derece önemsediklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Kentimizin yaklaşık olarak 17.6 kilometrelik bisiklet yolu var ama böyle kalmayacak. Şu anda arkadaşlarımız önemli çalışmalar yapıyor. Soli başlangıç noktası olmak üzere, ilk etapta Tren Garı'na kadar, daha sonra İstiklal Caddesi'nin tek yöne evrilmesinden sonra 24 kilometrelik bir parkur hazırlığı var. Çok kısa sürede onun inşası başlayacak. Güzel bir bisiklet yolu kazanacak Mersin. Yine Mersin merkez kuzey akslarıyla doğu-batı aksını bağlayacak çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Şu anda Tarsus'ta toplamda 30 kilometrelik bir parkur çalışmamız var. Bunun 4 kilometresi kültür gezileri için Çardak Kavşağı dediğimiz Üzümlü Kavşak'tan, Nusret Mayın Gemisi'nden Kleopatra Kapısı'na oradan Atatürk Parkı'na doğru bir güzergah çalışması."

Başkan Seçer, 73 yeni otobüs alımıyla çevre dostu yakıtları tercih ettiklerini de dikkat çekerek, "Bizim tabi toplu taşımayla ilgili uygulamalarımızda da emisyonu düşünerek bazı yeni projeksiyonlarımız var. Örneğin 73 yeni otobüs alımı yapıldı. Bunlar CNG yakıt yani doğalgaz. Daha çevre dostu. Bütün bunları önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda daha güzel bir Mersin yaratacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA