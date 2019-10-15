Mersin başkan seçer bizim talebimiz sadece bölgemizde değil, dünyada barışın tahkim edilmesi

15.10.2019 16:17

Başkan Seçer Bizim talebimiz sadece bölgemizde değil, dünyada barışın tahkim edilmesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, terörün bir insanlık suçu olduğunu, sadece bölgeye değil dünyada barışın tahkim edilmesi gerektiğini dile getirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyondan hiçbir evladımızın, askerimizin, güvenlik güçlerimizden hiçbir unsurun en ufak bir zarar görmeden dönmesini istiyoruz dedi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 Yılı Ekim Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Meclis Toplantısı'nda idareden gelen 28, komisyonlara havale edilen 25 ve gündem dışı 7 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü.

Meclis Toplantısı başlamadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Ak Parti grubunun hazırladığı bildiri okundu. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, şunları söyledi

Terör nereden gelirse gelsin, bir toplumda huzuru, morali, birliği, beraberliği, motivasyonu, hatta ekonomiyi dahi zafiyete uğratabilir. Biz de ülke olarak yıllardır bazı terör grupları ile uğraşıyoruz. Terörün referansı, sebebi, gerekçesi ne olursa olsun, terör bir insanlık suçudur. Hiçbirimizin bunu kabullenmesi mümkün değildir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Biz de Türkiye olarak bu coğrafya içerisinde yerimizi alıyoruz. Daha da önemlisi, Mersin olarak da en hassas bölgede bulunuyoruz. Kent olarak özellikle komşu Ortadoğu ülkelerinde ortaya çıkan olumsuzluklardan direkt etkilenen bir coğrafyayız. Umut ediyoruz, Gayya Kuyusu olan o bölgede bir an önce huzuru sağlarız. Tabi bunlar belagatta kolay ama öyle kolay başarabileceğimiz işler değil. Orada şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyondan hiçbir evladımızın, askerimizin, güvenlik güçlerimizden hiçbir unsurun en ufak bir zarar görmeden dönmesini istiyoruz. Dualarımız bu yönde. Bizim talebimiz, sadece bölgemizde değil, dünyada barışın, huzurun tahkim edilmesi. Diğer taraftan birbirimizi savaş karşıtlığı, terör karşıtlığı ile test etmeyelim.

Meclis'te ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ile ilgili teklif, tüm komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Arapgir Belediyesi ve Yayladere Belediyesi'nin kardeş kent olması ile ilgili teklif, ilgili komisyona oy birliğiyle havale edildi. Ayrıca, Batı Çin'deki en büyük şehir olan ve yaklaşık 2.2 milyon nüfusa sahip, ekonomi, kültür, eğitim, teknoloji, ulaşım ve ticaretin merkezi Xining şehri ile kardeş kent olunması ile ilgili teklif de ilgili komisyona havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Tabip Odası Başkanlığı arasında Gezici Göz Sağlığı Hizmeti ve Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü Derneği arasında Gezici Kalp Sağlığı Hizmeti verilmesi için İş Birliği Protokolü imzalanması maddesi de ilgili komisyona gönderildi.

Başkan Seçer'in 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Güney Afrika'nın Durban kentinde gerçekleştirilecek olan ve Büyükşehir'in de üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) 6. Dünya Kongresi, Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Dünya Konseyi Toplantıları'na katılması konusu ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: DHA