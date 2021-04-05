Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti

Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.

 


Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:40:00. #1.14#
title