Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN