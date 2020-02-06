Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Haberler » Güncel » Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Haber

Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldıMERSİN'in Silifke İlçesi'nde kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:27
Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'in İlçesi'nde kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke İlçesi Atik Mahallesi'nde yavru bir köpeğin başında plastik olduğunu gören vatandaşlar, çıkartmak için bir süre uğraş verdi. Bidon, köpeğin başından bir türlü çıkartılamayınca vatandaşlar, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeğin başını kısa sürede bidondan çıkardı. Korktuğu gözlerinden belli olan yavru köpek, kurtarıldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler