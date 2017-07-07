Mersin Barosu Yönetiminden Vali Su'ya 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.



Mersin'deki görevine başlayan Vali Su'ya ziyaretler devam ediyor. Mersin Barosu Başkanı Ali Er de Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Günar ile birlikte Vali Su'yu makamında ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Mersin Barosu'nun Mersin'de hukukun üstünlüğü ve adli hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli katkılar sağladığını belirten Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Baro yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.



Baro Başkanı Er de Vali Su'ya 'hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN