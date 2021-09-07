Mersin Barosu, yeni adli yılın açılışı nedeniyle resepsiyon düzenledi

Mersin Barosu, yeni adli yılın açılışı nedeniyle Tarsus'ta resepsiyon düzenledi.

Mersin Barosu, yeni adli yılın açılışı nedeniyle Tarsus'ta resepsiyon düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen resepsiyona Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Gazi Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini belirterek, "Bugün burada mesleğimiz ile ilgili sorunları konuşmak değil, birbirimizle sohbet etmek ve birlikte keyifli bir akşam geçirmek için toplandık. Varlığınız, bizlere güç vermektedir. Birbirimizi dinleyeceğimiz, fikirlerimizle zenginleştireceğimiz. Adaletin herkes için işlediği güzel bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt