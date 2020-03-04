Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi
Haberler » Güncel » Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi - Haber

Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

Mersin Barosu avukatları, Tarsus'ta madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi.

04.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:36
Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

Barosu avukatları, 'ta madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi.

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, avukatlar, Tarsus Belediyesi personeline, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına, esnafa, Tarsus Ulaşım AŞ ile Tarsus Kamyoncular Kooperatifi üyelerine hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgi verdi.

Barosu üyesi avukat Türkan Özüm Öz ve Yasemin Cingöz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin cezai yaptırımları da anlatıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler