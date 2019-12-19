Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak

19.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:55

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Göç İdaresi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Mersin'de mülteci sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



Baro Başkanı Yeşilboğaz, mülteci haklarından sorumlu Av. Serdan Söylemez ile birlikte, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Kemal İlday'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, mülteci sorunlarına, insan hakları çerçevesinde bakılması gerektiğini belirten Yeşilboğaz, "Ülkelerde yaşanan iç savaşlar, ekonomik zorluklar ve siyasi istikrarsızlıklar göç hareketlerini hızlandırmıştır. Mülteciler ve ülkesinde yerinden edilmiş insanların hakları karşısında kalınan kayıtsızlık, mültecilerin yaşadıkları tüm sorunların başlıca nedenidir. Çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan, gittikleri yerde insan hakları ihlalleriyle karşılaşan mültecilerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunması, hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Ancak devletlerin, mültecileri korumaya yönelik hükümleri ihlal ettiğini görmekteyiz" dedi.



Mersin'de yaşayan 350 bin Suriyelinin bir takım sorunlar yaşadıklarını ve hak ihlalleriyle karşılaştıklarını dile getiren Yeşilboğaz, "Ayrıca, avukatların Göç İdaresinde mültecilerle ilgili sorunların çözümünde işlerini daha kolay yapabilmesi için, avukatları kısıtlayan engellerin kaldırılması gerekmektedir. Mersin'de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi ile sosyal entegrasyonunun, sizlerin ve baromuzun işbirliğinde önemli ölçüde sağlanacağına inanıyorum" dedi.



Mülteci haklarından sorumlu Av. Söylemez de Mersin'deki Suriyelilerin, diğer bölgelerdeki Suriyelilerden farklı olduklarından entegrasyonun daha çabuk sağlanabildiğini ifade ederek, Göç İdaresi ile yapılacak olan ortak çalışmalarda, bu sorunun en aza rahatlıkla indirgenebileceğini söyledi. Söylemez ayrıca, Mersin Barosu olarak mültecilerin entegrasyonunu sağlamak ve hakları konusunda bilinçlenmelerine yönelik etkinlikler ve paneller düzenleyeceklerinin bilgisini verdi.



Suriyelilerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik Mersin Barosu ile istişare içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İl Göç İdaresi Müdürü İlday ise Mersin'de mülteci sorunlarının aşılmasında ve hak ihlallerinin önlenmesinde Mersin Barosu ile işbirliği yapılmasının etkin çözümler getireceğine inandığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA