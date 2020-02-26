Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Güleda'nın duruşmasına katıldı

26.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:07

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, Kasım 2019'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel ile ilgili Isparta'da yapılan ilk duruşmaya katılarak, davaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Müdahillik talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.



Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19) davasında, katil zanlısının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılandığı ilk duruşma 25 Şubat'ta yapıldı.



Mersin, Isparta, Muğla, Aydın ve Antalya Barolarının duruşmaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşmaya katılan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, mahkemeye sunduğu dilekçesinde; taraf oldukları İstanbul Sözleşmesi, ÇEDAW, Avukatlık Kanunu gereği, davaya müdahil olarak katılmak istediklerini belirterek, sanık hakkında hiçbir indirim yapılmaksızın, mağdur Güleda'ya karşı işlediği her suç için, ceza verilmesini talep etti.



Savcının sanık hakkında mütalaasını verdiği duruşma, 7 Nisan 2020 tarihine ertelendi. - MERSİN

Kaynak: İHA