Mersin Barosu Çocuk İstismarı Davasına Gözlemci Olarak Katıldı

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin, Silifke ilçesinde 5 yaşındaki A.S. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasına gözlemci olarak katıldığı bildirildi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mersin'in Mut ilçesinde dedenin, 5 yaşındaki torunu A.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sona erdiği bilgisini verdi. Ayılgan, davaya başından sonuna kadar Çocuk Hakları Merkezi'nin gözlemci olarak katılıp takip ettiğini belirterek, "Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, nitelikli cinsel istismar ile suçlanan dede M.S.'yi, hiçbir indirim maddesi uygulanmadan 40 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Ancak, TCK'nın ilgili maddesi gereği, suçun cezası 30 yılı geçemeyeceği için bu suçtan 30 yıl hapis cezası ayrıca, müstehcenlik ve sağlığa zararlı madde temini suçundan ise 2.5 yıl hapis cezası ve bin 800 TL para cezası verildi" dedi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, açılan davayı mağdur çocuk yanında takip etmek için ilk duruşmasına katılarak davaya müdahil olma talebinde bulunduklarını hatırlatan Ayılgan, "Davalara müdahil olarak katılma talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiştir. Ancak, üçüncü duruşmaya şahsen gözlemci olarak katılıp davayı takip ettim ve son duruşmaya da Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatlarımız gözlemci olarak katılmıştır" diye konuştu.

Sanık hakkında cezada hiçbir indirim maddesi uygulanmadığı ve sanığın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığının bilgisini veren Ayılgan, "Çocuklarımızın geleceği için Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, bu ve bunun gibi vahim olayların takibini sonuna kadar yapacağız. Çocuklarımızın geleceğini karartan cinsel istismar olaylarında suçlular ve sorumlular en ağır cezayı çekmelidir" ifadelerini kullandı. - MERSİN