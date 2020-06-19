Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ın Ankara yürüyüşü başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ın Ankara yürüyüşü başladı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto etmek için yürüyüş başlattı.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ın Ankara yürüyüşü başladı
19.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:16

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto etmek için yürüyüş başlattı.

Mersin Adalet Sarayı bahçesinden yürüyüşüne başlayan Yeşilboğaz'a, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ile baroya bağlı bazı avukatlarda destek verdi. Yürüyüş öncesi konuşan Yeşilboğaz, değişikliğe karşı 80 baro alarak ilk eylemlerini bugün başlattıklarını söyledi. İlk eylemlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Anıtkabir'e yürümek olacağını kaydeden Yeşilboğaz, "19 Mayıs ve 1 Haziran'da toplandığımızda bir tek şey istedik. Bu tasarının geri çekilmesi gerekiyor. Bizim derdimiz seçim değil, geçim, adalet ve hukuk dedik. 1 Haziran'daki sonuç bildirgesinde açıkladığımız demokratik hak arama yollarını kullanmaya başlıyoruz. Sesimizin gerçekten duyulmasını istedik. Gelin Yargıyı, savunmayla birlikte güçlendirelim. Bugün 80 baro başkanı aynı anda kendi illerinden yürüyüş başlatıyor. Günlük 10-20 kilometre arasında yürüyüşler yapacağız. Pazar günü Ankara'da buluşacağız. Umarım bu kez sesimizi herkes duyar" dedi.

Konuşmaların ardında Yeşilboğaz, avukatların alkışlarıyla yürüyüşüne başladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Haber
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Lara Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ın Ankara yürüyüşü başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 23:41:09. #1.15#
title