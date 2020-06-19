Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, Ankara yürüyüşünü başlattı Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, Ankara yürüyüşünü başlattıMERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik öngören yasa değişikliği teklfi çalışmasına tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı.

Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, Ankara yürüyüşünü başlattı

MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik öngören yasa değişikliği teklfi çalışmasına tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı.

Mersin Adliyesi önünden başlayan yürüyüşe avukatlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Yürüyüşe başlamadan önce bir açıklama yapan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "80 baro olarak düzenlemiş olduğumuz ilk eylemimizi başlatıyoruz. İlk eylemimiz Ankara'ya yürümek, Meclis'e ve Anıtkabir'e ziyaret olacaktır. 1 Haziran'daki sonuç bildirgemizde açıkladığımız üzere, demokratik hak arama yollarını kullanmaya başlıyoruz. Sesimizin duyulmasını istedik. 80 barodan başkanlarımız kendi illerinden yürüyüş başlattı" dedi.

Açıklamanın ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ankara yürüyüşünü başlattı.

Kaynak: DHA