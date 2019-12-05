: Mersin balık çiftlikleri için keşif yapan tekneye pankartlı tepki

05.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:59

Balık çiftlikleri için keşif yapan tekneye pankartlı tepki

MERSİN'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili ÇED olumlu raporuna karşı açılan davalar kapsamında denizde keşif yapılırken, çevreciler de balık çiftlikleri istemediklerini bildirdi.

Çamlıpınaralanı, Demirören ve Anıtlı mahalleleri açıklarında kurulması planlanan 7 şirkete ait 12 balık üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu raporuna karşı Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin (MERÇED) izinlerin iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı dava kapsamında bölgede keşif yapıldı. Çevre Dernekler, Hayvanları Koruma Derneği, Akdeniz Foku Koruma Derneği, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanları ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grup, teknenin geçtiği sırada ellerindeki pankartları kaldırarak 'Balık çiftlerine Hayır' sloganları attı.

Platform sözcüsü Süreyya Yıldız Çoban, tesislerde 396 adet kafesin yer alacağı ve bu kafeslerin deniz yüzeyinde yaklaşık 500 bin metrekare alan kaplayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi Üretim esnasında balıkların yemediği 3 bin tondan fazla yem denize karışacaktır. 6 bin tondan fazla balık dışkısı da denize karışacak ve deniz tabanında tonlarca fosfor ve azot birikintisine neden olacaktır. Bu da denizde ciddi bir kirlenme yaratacaktır. Bu atıkların yanı sıra çeşitli nedenlerle kafeslerde ölen balıklar da denize bırakılacaktır. Çok yakınımızdaki Bozyazı ve Aydıncık'da kurulacak çiftliklerden bırakılacak atıklar da düşünüldüğünde, ortaya korkunç bir kirlilik çıkacaktır. Ayrıca kafeslerden kaçacak balıkların, doğal balıkların genetiğinin değişmesine sebep olacağı gibi, bazı etobur balık türlerini beslemek için yem olarak hamsi ve sardalya gibi balıkların kullanılması sonucu doğal türlerin azalmasına, yarattığı kirlilik nedeniyle oksijensiz kalan deniz çayırlarının azalmasına, deniz dibinin çölleşmesine ve sonuçta deniz ekosisteminin bozulmasına neden olacaktırdedi.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal da balık çiftliklerinin tarıma, turizme ve ekosisteme zarar verdiğini ve balık çiftlikleri kurulacak yerlerin uluslar arası doğal yaşamı koruma sözleşmesi dahilinde olduğunu vurguladı ve açılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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