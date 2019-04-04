Mersin Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı

Mersin'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.

ÇED toplantısı Yıldız düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya çevreciler, CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır ve bazı partililer katıldı. Toplantıda zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine devreye giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, tarafları sakinleştirdi. Protestolar nedeni ile ÇED görevlileri halka sunum yapmadan ayrıldı. Protesto eden vatandaşlar olaysız dağıldı.

Kaynak: DHA