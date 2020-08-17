MERSİN Bakımı süren 'Kanuni' Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
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MERSİN Bakımı süren 'Kanuni' Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Bakımı süren 'Kanuni' Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyorMERSİN'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor.

17.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:52

Bakımı süren 'Kanuni' Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

MERSİN'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmaya hazırlanıyor.

2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını bildirmişti.

'GURUR DUYUYORUZ'

'Kanuni'nin bakım çalışmaları sürerken bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Kanuni'yi görünce gururlandıklarını belirten tatlici Canan Ocal, "Buraya sık sık gelip tatilimizi yapıyoruz. Tatilimizi yaparken Kanuni'yi gururla seyrediyoruz. Yavuz ve Fatih'ten sonra Kanuni de petrol aramaya başlayacağı için gururluyuz. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizin hakkı olanı almak için tüm gücüyle hareket ediyor. İnşallah hakkımız olanı alacağız' dedi.

MERSİN Bakımı süren 'Kanuni' Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Kaynak: DHA

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