Mersin Bakan Elvan Uyuşturucu ile mücadeleye önem veriyoruz



Bakan Elvan: Uyuşturucu ile mücadeleye önem veriyoruz



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Mersin'e yeni atanan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Bakan Elvan, uyuşturucu sorununa değindi. Bazı mahallelerde sorunun 'çok ciddi' boyutlarda olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu: "Mersin için sıkıntı teşkil eden bazı alanlar var. Özellikle uyuşturucu konusu. Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere, sayın valimiz, il jandarma komutanımız, ilgili tüm arkadaşlar bir bütün olarak uyuşturucu ile mücadelede çok önemli bir gelişme sağladı. Çok büyük bir gayret sarfediliyor. Bundan sonraki süreçte de uyuşturucu konusunu Mersin2in gündeminden çıkarmak istiyoruz" dedi.



Son dönemde yapılan operasyonlar ve sonuçlarını hatırlatan Elvan, şunları kaydetti: "Ben mahallelere gittiğimde, vatandaşlarımız ile konuştuğumda büyük bir memnuniyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten uyuşturucu konusunda çok ciddi sıkıntılar çeken mahallelerimiz vardı. Bunlar önemli ölçüde temizlendi. Çok sayıda kişi gözltına alındı, tutuklananlar oldu. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele bizim için en önemli husulardan bir tanesi. Mersin'in huzuru ve barışı için bu konu önemli."