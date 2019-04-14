Mersin Babasının Evini Kundakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selim K., babası Mehmet K.'nın evini kundakladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 4072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Selim K., babası Mehmet K.?nın evini ateşe verdi. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA