MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR
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MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de yaşayan Azize Boyraz (50), koruyucu annelik yaptığı iki kız çocuğunu, öz evladından ayırmadan gönlünü açarak büyütüyor.

MERSİN'de yaşayan Azize Boyraz (50), koruyucu annelik yaptığı iki kız çocuğunu, öz evladından ayırmadan gönlünü açarak büyütüyor. Herkesin takdirini kazanan anne Boyraz, "Koruyucu aile olmak çok güzel bir duygu. Tüm annelere tavsiye ediyorum. Önümüzü açan, bize rehber olan yetkililere de teşekkür ediyorum" dedi.

Mezitli'de yaşayan Boyraz ailesinin 2013 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu, koruyucu aile hizmet modelinin anlatıldığı bir seminere katıldıktan sonra hayatı değişti. Seminer çıkışı çok duygulanan anne Azize Boyraz, koruyucu aile olmak için adım attı. Yetkililerle iletişime geçen aile, ilk olarak 8 yıl önce büyük kızlarına koruyucu aile oldu. Büyük kızları ile geçen 7 yılın ardından aile, bu defa küçük kızlarına koruyucu aile oldu. Koruyucu aile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten anne Azize Boyraz, kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

'BU MUTLULUĞU YAŞAYALIM İSTEDİK'

Yaşadıkları mutlu süreci anlatan anne Boyraz, "Böyle bir programdan haberimiz yoktu, seminere katıldıktan sonra öğrendik. Uzun yıllar başka bir ülkede yaşıyorduk. Seminerden sonra 'Neden biz de böyle güzel duyguları yaşamayalım' dedik. Eşim ve oğlumla konuştum. Hep beraber konuşarak karar aldık. Biz de bir çocuğun hayatına dokunalım, bu mutluluğu yaşayalım istedik" dedi.

'KOCAMAN MUTLU BİR AİLE OLDUK'

En büyük hayalinin kız çocuğuna annelik yapmak olduğunu kaydeden Boyraz, "Bir kız çocuğuna annelik yapma fikri bile beni çok heyecanlandırdı. Başvurumuzu yaptık. Büyük kızımla ilk başta bu yolculuğa başladık. Bizi nelerin beklediğini ilk başta bilmiyorduk açıkçası. Sonrasında bir yolculuğa girdik ve o yolculuğumuz hala devam ediyor. Kızımla olan bu yolculuğumuzda inanılmaz mutluyuz. Böyle bir kızım olduğu için çok gururluyum. Hep beraber oturarak bir çocuğumuzun daha hayatına dokunmak istedik ve küçük kızımızı almaya karar verdik. Şu anda küçük kızımız da bizimle beraber. Görünürde 5 kişilik bir aileyiz ama büyük kızımın çok kıymet verdiği köpeği ve onun yavrularıyla kocaman bir aile olduk" diye konuştu.

'TÜM ANNELERE ÖNERİYORUM'

Boyraz,?Bunu tüm annelere öneriyorum. Evet babaların da yürekleri farklıdır ama anneler bir başka. Koruyucu anneliğin de yeri bir başka. İki kızım bize bunu o kadar iyi öğretti ki. Mutluluğun, annelik duygusunun, verdiğinizin karşılığını almanın en zirvesini yaşıyorsunuz.Ben kendimle de gurur duyuyorum. Bugün şartlar mümkün olsa bir iki çocuğa daha annelik yapabilecek yürek gücünü kendimde görüyorum. Çok güzel, çok keyifli bir şey. Bizlere bu imkanı sağlayanlara da teşekkür ediyorum. Koruyucu aile modelinin ülkemizde bu şekilde yaygınlaşmasında emeği geçen herkese, büyük bir özveri ile çalışan, önümüzü açan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim meşalemiz olmasa, bize kılavuzluk etmese bunları yapamazdık" ifadesini kullandı.

SOFRAYA ÖMÜR BOYU FAZLADAN BİR TABAK KOYMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Sofraya fazladan bir tabak koymanın dünyanın en güzel şeyi olduğunu belirten Boyraz, şunları kaydetti:

"Biz Türk ailesiyiz, Müslüman bir toplumuz. Biz gelenek ve göreneklerimizde aç olanı doyurmak, garibanı giydirmek var. Hele ki şu mübarek Ramazan ayı günlerinde. Pandemi nedeniyle kimseyi misafir edemiyoruz ama ömür boyu böyle bir güzelliği, böyle bir hayrı yaşamak için en güzel şey sofralarına ömür boyu fazladan koyabilecekleri bir tabak. Her ailenin gücü vardır buna."

MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR
MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR
MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR
MERSİN AZİZE ANNE, YÜREĞİNİ AÇTIĞI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ EVLADINDAN AYIRMIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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