MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK

MERSİN'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde boşandığı Özkan Yarbi (35) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurulan Hatun Koç (28), tutuklu yargılanan eski kocanın serbest bırakılmamasını istiyor.

14.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:06

MERSİN'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde boşandığı Özkan Yarbi (35) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurulan Hatun Koç (28), tutuklu yargılanan eski kocanın serbest bırakılmamasını istiyor. Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek" dedi.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs günü, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alış verişi yapmak istedi. Bu amaçla da boşandığı Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Eski eşi ile kızını aracına alan

Yarbi, yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı. Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Koç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Özkan Yarbi ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. Yarbi hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan 2 çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile 2012 yılında evlendiklerini ve evli kaldıkları 7 yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

Eski eşinin daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Beni dövdü, eve kapatıp ateşe verdi, en son sokak ortasında vurarak ayağımı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de 'Çıkınca seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Şu anda tutuklu, bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bu şahıs daha ne yapabilir? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum" diye konuştu.

ÇIKARSA HEPİMİZE ZARAR VERECEK

Kızını bir an olsun yanız bırakmayan anne Teslime Evecan (50) ise eski damadının hem kızına hem de kendilerine zarar verdiğini söyledi. Yarbi'nin serbest kalması halinde can güvenliklerinin kalmayacağını dile getiren Evecan, "Benim de boğazıma bıçak dayadı. Artık yeter. Bu kişi içeriden çıkmasın. Serbest bırakılırsa hepimize zarar verecek" dedi.

MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı Yaşam
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil Güncel
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Reynmen Ezgi Mola Ozan Güven
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Fernando Muslera Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:06:59. #1.14#
title