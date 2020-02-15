: Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

15.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:09

Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

MERSİN'in Anamur ilçesinde Muhammet K. (42), Sevgililer Günü'nde gönderdiği çiçeği ve barışma teklifini ayrı yaşadığı eşi geri çevirince sitenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin, bir anlık dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdiği Muhammet K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Anamur ilçesi Saray Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi Memurlar Sitesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet K., bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi N.K.'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek gönderip, barışma teklifinde bulundu. Ancak N.K., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hem çiçeğini hem de barışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Muhammet K., intihar etmek için sitenin çatısına çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitenin çatısında bir boruya tutunarak aşağı sarkan Muhammet K.'yi ikna edebilmek için ekipler, yoğun çaba gösterdi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Aşağı indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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