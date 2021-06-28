Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajı'nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
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Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajı'nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajı'nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. İnşaat çalışmaları devam eden Şenkaya Sarıyar Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları ve dolgusu, membran, dolusavak, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve yol imalatları tamamlandı. Baraj rezervuar alanından etkilenen köy içme suyu hattının deplase imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 30 metre ve su depolama kapasitesi 0, 63 hm3olan Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 360 bin TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

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