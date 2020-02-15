Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
Haberler » Güncel » Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı - Haber

Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandıMERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

15.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:41
Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler