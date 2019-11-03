Mersin avcılardan kaçan tavşan çobana sığındı

03.11.2019 15:34

Avcılardan kaçan tavşan çobana sığındı

Mersin'in Anamur ilçesinde köpeklerle kendisini kovalayan avcılardan kaçan tavşan, bölgede keçilerini otlatan 25 yaşındaki Emray Kılınç'a sığındı.

Olay, Güngören Mahallesi Göktaş Narlıdere mevkiinde meydana geldi. Bir kayanın kenarında dinlenen tavşan, köpek sesleriyle birlikte kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede keçilerini otlatan Emray Kılınç'ı fark eden tavşan, bir süre taşın arkasına saklandı. Kılınç, tavşanı yakalamak için kendisine yaklaşan köpekleri uzaklaştırdı. Yabani tavşan, daha sonra yaklaşan Emray Kılınç'ın kendisine dokunmasına müsaade etti. Kılınç, cep telefonu kamerasını açıp, yaşadıklarını anlattı.

Kılınç, Ormanda keçilerimizi otlatırken, birden arazide köpek seslerinin yükselmesiyle, bana doğru gelen bir tane tavşanı fark ettim. Tavşanın yanıma gelmesini beklerken, beni fark etti ve bir anda taşın dibine sokuldu. Bana doğru gelen köpekleri başka bir tarafa yönlendirdim. Daha sonra tavşanın yanına gittim. Ama çok korkmuştu. Biraz sevdikten sonra tekrar doğaya bıraktım dedi.

Her canlının insanlar gibi yaşamaya hakkı olduğunu dile getiren Emray Kılınç, avcıların doğaya ve canlılara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: DHA