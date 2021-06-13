MERSİN ATLARA YASAK YOK
MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü boş caddeler, başıboş dolaşan atlara kaldı.
MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü boş caddeler, başıboş dolaşan atlara kaldı.
Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde ara sokaklarda dolaşan yuları olmayan atlar daha sonra ana caddeye çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik akışının ters yönünde koşan başıboş atlar tehlike oluşturdu. Atları görenler cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı