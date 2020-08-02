MERSİN Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraj gölüne akın etti Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraj gölüne akın ettiMERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Berdan Baraj Göleti'ne akın etti.

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraj gölüne akın etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Berdan Baraj Göleti'ne akın etti. Plajı andıran görüntülerin oluştuğu gölette, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Termometrelerde 40 dereceyi gören sıcaklar, nemle de birleşince Tarsuslular, soluğu Berdan Baraj Göleti'nde aldı. Toros Dağları'ndan gelen serin sulara kendini bırakan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü. Barajın mesire alanında plajları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA