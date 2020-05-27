MERSİN Arı sütünde sahtecilik uyarısı
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MERSİN Arı sütünde sahtecilik uyarısı

Arı sütünde sahtecilik uyarısıMERSİN'in Erdemli ilçesinde dünyanın en pahalı sütü olarak bilinen ve besin değeri çok yüksek olan arı sütü hasadı devam ediyor.

27.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:58

Arı sütünde sahtecilik uyarısı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dünyanın en pahalı sütü olarak bilinen ve besin değeri çok yüksek olan arı sütü hasadı devam ediyor. Tüketicileri uyaran 60 yıllık arı sütü üreticisi Şahbaz Çay, "Kilosu 10 bin liranın altında olan arı sütü sahte arı sütüdür" dedi.

Dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve vatandaşlar tarafından doğal vitamin deposu olarak bilinen arı sütüne olan ilgi, koronavirüs salgınıyla birlikte arttı. İşçi arıların kraliçe arılar için ürettikleri arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütü, özellikle hafıza kaybı ve kanser hastası olanlar tarafından tüketiliyor. İçinde bulunan proteinler sayesinde kozmetik sektöründe de kullanılan arı sütü, metabolizmayı güçlendirmesi ve hücre yenilemesi açısından da insanların günümüzde tercih ettiği ürün olarak biliniyor.

SAHTESİ ZOR ANLAŞILIYOR

Erdemli'de 60 yıllık arı yetiştiricisi Şahbaz Çay, kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütünün sahtesinin anlaşılmasının oldukça zor olduğunu, 10 bin TL'nin altında satılan arı sütünün gerçek olmayacağını belirterek, rengine, kokusuna ve tadına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Gerçek arı sütünün beyazımsı bir renge ve hafif ekşimsi bir tada sahip olduğunu belirten Çay, "Arı sütünün sahtesi makinalarda yapılmaz. Arı sütünün içerisine koyulan bal oranı bellidir. Bu bal oranı yüksek olduğu takdirde, arı sütü gerçek özelliğini yitirir ve besin değeri düşer. Bunu tüketici kolay kolay anlayamaz. Arı sütünü bildiğiniz yerden ve gerçek arıcılık ile uğraşan kişilerden temin edilmesi gerekiyor. Günde 1.5 gram tüketilen arı sütünün faydası, yaklaşık bir hafta içerisinde kendisini gösterir. Arı sütü, vücuda direnç kazandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir" diye konuştu.

MERSİN'DE YILDA 150 KİLO ÜRETİLİYOR

En çok arı sütünün üretildiği bölge olan Akdeniz bölgesinde arı sütü üretiminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Şahbaz Çay, "Önceki yıllarda Mersin bölgesinde yılda 50-60 kilo arı sütü üretimi yapılırken bu yıl 150 kilogram civarında arı sütü üretimi yapılması bekleniyor. Gelecek yıllarda bu rakamın daha da artması bekleniyor? dedi.

2 YIL RAF ÖMRÜ VAR

Bal üreticisi Murat Çay ise nisan ayında başlayan hasadın eylül ayına kadar devam edeceğini kaydederek, "Kovanlarda gram gram olan ve çok meşakkatli bir çalışmanın sonunda elde edilen arı sütleri cam kavanozlara konarak muhafaza ediliyor. Arı sütü, normal koşullarda 20 derecenin altında muhafaza edilirse 2 yıl aynı özelliğini koruyabiliyor. Arı sütü normal ev dolaplarında 5 ila 6 derecede muhafaza edilirse yaklaşık olarak 8 ay özelliğini yitirmiyor. Arı sütünün güneşten ve gün ışığından uzak tutulması gerekiyor? diye konuştu.

MERSİN Arı sütünde sahtecilik uyarısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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