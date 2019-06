MERSİN ANTİK KENTE YOGA YAPTILAR

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yoga yaptı.

Çeşitli yaş gruplarından 50'ye yakın kişi, belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Günü'nde buluştu. Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Garinda Raju, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu ile Peder Roshan Cordiero ve vatandaşlar katıldı.

Yoga eğitmenleri Duygu Ertan, Ayten Can, Özlem Çetin ve Cem Çetin tarafından yönetilen seansta katılımcılar tarihi mekanda yoga yapmanın keyfini yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.

Yoganın bir disiplin ve bütünsel yaşama sanatı olduğunu söyleyen Eğitmen Duygu Ertan, Yoga, hayatımızın her alanına yansır. Yogayı aklın huzuru ve uyumu için yapıyoruz. Hastalıkların asıl sebeplerinin psikolojik olduğunu biliyoruz. Yapılan nefes, meditasyon ve yoga duruşları sayesinde kişi kendini daha huzurlu, zinde ve sağlıklı hisseder dedi.

Daha önce hiç yoga yapmadığını dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak, yogayı bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır diye konuştu.

Kaynak: DHA