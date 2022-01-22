Son dakika haberleri! Mersin-Antalya Karayolundaki heyelanda ölümün eşiğinden döndüler

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Mersin- Antalya Karayolundaki heyelanda ölümün eşiğinden döndüler

İçinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta maddi hasar meydana geldi

Karayolu heyelan sebebiyle 1.5 saat ulaşıma kapandı

Yola düşen kayalar nedeniyle bir otomobilde maddi hasar meydana geldi

ANTALYA - Mersin-Antalya karayolunun, Gazipaşa-Anamur arasındaki bölümünde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yola düşen dev kayalar nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi, sürücüler kayaları kaldırmak için ise seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Antalya D 400 Karayolunun Anamur- Gazipaşa arasındaki bölümünde saat 16.30 sırasında aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Kaledran mevkiinde düşen kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Düşen kayalar nedeniyle bir otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yolculardan bir çocuk yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karayolları ekiplerince düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, çalışmaların birkaç gün sürebileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yaklaşık 1.5 saate yoldan kaldırıldı.

" Anamur yolu kapanmış durumda, bir araçta maddi hasar var. Küçük bir çocuk yaraladı, hastaneye sevk edildi" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.